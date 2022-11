Em mensagem ao pai nas redes, Flávio Bolsonaro diz: "estou contigo para o que der e vier"

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para mandar um recado ao pai, Jair Bolsonaro (PL), afirmando que estará ao seu lado “para o que der e vir”. O recado enigmático vem na esteira do silêncio do atual ocupante do Palácio do Planalto desde que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (31).

O fato de Bolsonaro não se posicionar tem levado especialistas a avaliarem que o silêncio pode funcionar como uma espécie de “sinal verde” para inflamar a militância bolsonarista e causar uma espécie de “convulsão social”.

Apoiadores de Bolsonaro tem realizado manifestações em diversos pontos do país afirmando, sem provas, de que as eleições foram fraudados e defendendo uma intervenção militar. Caminhoneiros bolsonaristas também fecharam rodovias em protesto à vitória de Lula em ao menos 19 estados, além do Distrito Federal.

Pai, estou contigo pro que der e vier! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.