Em mensagem de WhatsApp a ministros e aliados, Bolsonaro volta a mostrar desprezo por Mourão

O conteúdo da mensagem era um meme, no qual Mourão é comparado de forma negativa a Bolsonaro e Braga Netto

247 - Na mensagem enviada por Jair Bolsonaro pelo WhatsApp na tarde de sábado (14) em que fala sobre a necessidade de um "contragolpe", o chefe do governo federal também mostrou seu desprezo pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

No final de julho, Bolsonaro já havia comparado Mourão a um cunhado indesejado.

A mensagem, enviada em uma lista de transmissão pelo aplicativo, era um meme, composto por três fotos: na primeira, ele [Bolsonaro] aparece com a faixa presidencial e com a legenda “Comandante Supremo das Forças Armadas”. Ao lado, Walter Braga Netto aparece como “Ministro da Defesa”. Embaixo, Mourão aparece em uma imagem sem camisa, de boné e óculos escuros, com a legenda “Vice”.

O conteúdo foi enviado para ministros, assessores e aliados.

