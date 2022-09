Em missa, ministro da Defesa diz que 'pederastas não terão lugar no céu' e Bolsonaro fala em 'peste comunista"

Apoie o 247

247 - Estagnado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PL) voltou a buscar uma aproximação com o segmento religioso ao usar a pauta de costumes para pedir forças para enfrentar “os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro". O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que também participou da missa, realizada na Paróquia de São Miguel Arcanjo, em Brasília, nesta terça-feira (6), atacou a comunidade LGBTIQA+ ao afirmar que "pederastas não entrarão no no reino de Deus".

"Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro", disse Bolsonaro durante um trecho do seu discurso aos fiéis. "Afastai para longe de nós a peste do comunismo", emendou ao final da explanação que alterou momentos em pé e de joelhos, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

"Peço a Ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo e então rezo o Pai Nosso. E nesse Pai Nosso, eu peço a Ele mais do que sabedoria. Eu peço forças para resistir e coragem para decidir”, destacou o atual ocupante do Palácio do Planalto.

Já o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, leu uma passagem bíblica da primeira carta de São Paulo aos Coríntios para atacar a comunidade LGBTQIA+. "Não vos iludais: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus", disse Nogueira.

Ainda segundo a reportagem, o padre Jean marcos, responsável pela missa, fez um discurso alinhado ao de Bolsonaro afimando que o Brasil é avesso ao "comunismo", à "ideologia de gênero" e ao "aborto". "Rezemos pela nossa pátria, pelos nossos governantes e pelo nosso presidente", disse ele ao final.

A pauta de costumes e os ataques a um suposto comunismo existente no Brasil é utilizado com frequência por Jair Bolsonaro e seus apoiadores como uma forma de buscar aproximação com o segmento religioso e conservador.

A tática, que vem sendo intensificada nos últimos meses, visa tentar reverter o desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa presidencial de acordo com as principais pesquisas de intenção de voto.

