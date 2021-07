Em nota, ex-ministros da Defesa defendem proposta para vedar militares no governo

247 - Cinco ex-ministros da Defesa brasileiros manifestaram apoio, nesta quarta-feira, 14, à PEC que proíbe a participação de militares da ativa em cargos do governo. Se for aprovado, o texto obriga militares que queiram assumir cargos de natureza civil na Administração Pública a abandonarem a carreira militar.

Os militares com menos de 10 anos de serviço serão obrigados a se afastarem da atividade militar, e aqueles com mais de 10 que a passar para a inatividade.

Em nota, os ex-ministros afirmam que as Forças Armadas, "instituições de Estado, permanentes, nacionais e regulares, organizadas com base na disciplina e na hierarquia", não devem se confundir com governos.

O texto é assinado pelos ex-ministros Nelson Jobim, Celso Amorim, Jaques Wagner e Aldo Rebelo, que serviram sob a gestão Dilma Rousseff (PT), bem como Raul Jungmann, que exerceu a função durante o governo Michel Temer (MDB).

