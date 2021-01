Em nova fase, Lava Jato investiga lavagem de dinheiro em imóveis e obras de arte. Família Lobão é um dos alvos

A PF cumpre 11 mandados de busca e apreensão pela 79ª fase da Operação Lava Jato. De acordo com a PF, os crimes investigados envolvem R$ 12 milhões em propinas. Estão sendo cumpridos mandados nos endereços de Márcio Lobão e Edison Lobão Filho (PSL-MA), filhos do ex-ministro Edison Lobão (MDB-MA). Agentes policiais também foram a outros estados edit

247 - A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (12), 11 mandados de busca e apreensão pela 79ª fase da Operação Lava Jato. Investigadores apuram o pagamento de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro por meio da negociação de imóveis e obras de arte. De acordo com a PF, os crimes investigados aconteceram entre 2008 e 2014, com pagamento de R$ 12 milhões em propinas.

Estão sendo cumpridos mandados nos endereços de Márcio Lobão e Edison Lobão Filho (PSL-MA), filhos do ex-ministro Edison Lobão (MDB-MA). Além dos dois mandados em São Luís (MA), policiais cumprem mais três no Rio de Janeiro, dois em Brasília, dois em São Paulo e um em Angra dos Reis.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), as ordens judiciais visam apreender mais de 100 obras de arte dos investigados. As obras serão levadas para Curitiba para uma perícia da polícia.

