Em nova gafe, Bolsonaro diz que visitou "Torre de Pizza" na Itália (vídeo)

Bolsonaro fala "Torre de Pizza" ao se referir à Torre de Pisa



➡ O presidente @jairbolsonaro chamou a Torre de Pisa, ponto turístico na Itália, de Torre de "pizza". A fala aconteceu durante evento do leilão do 5G no Brasil e após o presidente confundir John Kerry com Jim Carrey pic.twitter.com/UgM8umDkXu