Em novo aceno aos evangélicos, Bolsonaro diz que, se reeleito, 'nenhum abortista será indicado ao STF'

"Se essa for uma missão repetida de Deus, pode ter certeza: nenhum abortista será colocado dentro do STF", disse Jair Bolsonaro durante encontro com evangélicos em Vitória (ES) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a fazer uso da chamada agenda de costumes para fazer um novo aceno ao eleitorado evangélico neste sábado (23)) ao afirmar que, caso seja reeleito, não indicará nenhum “abortista” para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A Suprema Corte brasileira – que vocês conhecem muito bem –, entendo eu que, pelo menos, metade mais um está favorável lá ao aborto, mas acha que não tem clima no momento de tratar esse assunto. E quem, porventura, chegar à Presidência em janeiro do ano que vem colocará em 23 mais dois ministros no Supremo Tribunal Federal. Se for eu, se essa for uma missão repetida de Deus, pode ter certeza: nenhum abortista será colocado dentro do Supremo Tribunal Federal", disse Bolsonaro durante agenda com evangélicos em Vitória (ES), de acordo com o Metrópoles.

Desde que assumiu o cargo, em 2019, Bolsonaro indicou os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça para o STF, ambos alinhados à agenda de costumes da extrema direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em abril, o atual ocupante do Palácio do Planalto usou o tema aborto para atacar o ex-presidente Luz Inácio Lula da Silva (PT) afirmando que ele indicará á ministros “abortistas” para o STF se ganhar o pleito de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto e poderá ser eleito no primeiro turno, o que preocupa o núcleo da campanha de reeleição de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE