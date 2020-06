Em novo afago ao centrão, Bolsonaro vai entregar comando do Banco do Nordeste para o PL

Nova tentativa de cooptar os partidos do centrão visa criar uma base política e barrar um eventual processo de impeachment. Nesta linha, Jair Bolsonaro deverá entregar a presidência do Banco do Nordeste ao PL, partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado no processo do mensalão edit

247 - Em uma nova tentativa de cooptar os partidos do centrão de maneira a criar uma base política e barrar um eventual processo de impeachment, Jair Bolsonaro deverá entregar a presidência do Banco do Nordeste a um indicado político do PL, partido liderado pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, condenado no processo do mensalão. As informações são do jornal O Globo.

Nesta segunda-feira (1), o Diário Oficial da União (DU) trouxe a nomeação de Marcelo Lopes da Ponte, chefe de gabinete do senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), para o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que possui um orçamento de R$ 54 bilhões para este ano

Segundo a reportagem, o ex-presidente da Casa da Moeda Alexandre Borges Cabral seria o indicado pelo PL para assumir o comando do Banco do Nordeste. Na semana passada, Bolsonaro disse que estava negociando cargos com partidos, mas negou estar oferecendo a chefia de estatais ou bancos oficiais.

