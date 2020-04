Em novo ataque contra Mandetta, Bolsonaro se autoproclama “o patriota” em publicação no Twitter

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais nesta segunda-feira (6) para se defender do isolamento que ele próprio se colocou durante a crise do coronavírus. O ex-capitão publicou uma foto ao lado de dois dos seus ministros mais fiéis e se autoproclamou “um verdadeiro patriota”.

“É na adversidade que conhecemos os verdadeiros patriotas”, escreveu Bolsonaro, junto com foto em que aparece ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Mensagem do presidente ataca diretamente os membros de seu governo que escolheram contrariar suas declarações contra o isolamento social durante a pandemia. O principal deles é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem sido atacado quase que diariamente pelo presidente por pedir que as pessoas permaneçam em casa.

L.eia a íntegra na Fórum.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso