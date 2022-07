Em novo desafio a Moraes, Bolsonaro faz postagem associando facção criminosa a Lula e ao PT

Postagem foi feita utilizando símbolos cifrados em uma tentativa de burlar uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a desafiar o Supremo Tribunal Federal (STF) ao usar o Twitter nesta quarta-feira (20) para fazer uma postagem com informações falsas associando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A postagem desrespeita uma decisão do ministro da Corte Alexandre de Moraes - tomada no domingo (17), quando ele ocupou interinamente a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - que proibiu parlamentares e canais bolsonaristas de divulgarem fake news relacionando o PT ao PCC e a morte do ex-prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002, além de um vídeo editado que busca associar Lula ao fascismo e ao nazismo. Na decisão, Moraes também ordenou que os materiais veiculados fossem retirados das redes sociais e das plataformas de internet.

"Em 2018, o apontado de Lula venceu disparado nos presídios; Em 2019, um líder do *** reclamou de nossa postura para com o grupo e disse que com o *** o diálogo era bem melhor. Não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra tê-lo como aliado e a mim como inimigo", postou Bolsonaro. A mensagem fez uso de símbolos cifrados em uma tentativa de burlar a decisão judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A postagem faz parte da última série de ataques por parte de Jair Bolsonaro e seus seguidores para tentar reverter a liderança do petista que, segundo as pesquisas de intenção de voto, pode ganhar a eleição presidencial de outubro no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira (18), Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro ao promover uma reunião com embaixadores estrangeiros para levantar suspeitas, sem provas, sobre a segurança das urnas eletrônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a postagem de Jair Bolsonaro.

- Em 2018, o apontado de Lula venceu disparado nos presídios; Em 2019, um líder do ₱₵₵ reclamou de nossa postura para com o grupo e disse que com o ᕵᖶ o diálogo era bem melhor. Não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra tê-lo como aliado e a mim como inimigo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE