Em pânico, brasileiros formam fila para comprar álcool gel e o estoque acaba em minutos

247 - Em vários Estados do país, brasileiros, em pânico por conta da expansão do coronavírus no Brasil, têm formado filas para adquirir o álcool em gel para higienização contra o vírus.

Um jornal local de Rondônia informa que na manhã desta terça-feira, 17, “grandes filas se formaram na frente da empresa Rondoquimica, localizada na Avenida Amazonas, Bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Porto Velho, que ainda mantém estoques de álcool em gel na cidade”.

O preço também tem aumentado absurdamente, por conta do desespero. “As filas eram organizadas pelos funcionários da empresa e apenas quatro pessoas eram autorizadas a entrar de vez para adquirir o produto, vendido a R$ 74,70 por 5 litros”, segundo o jornal.

Em Maceió, capital de Alagoas, o jornal 7 segundos avisa que “em algumas empresas do estado que atendiam a demanda do produto durante uma semana tem visto o estoque esgotar em menos de 24 horas”. "A partir das 8 horas, assim que a gente abre a empresa já se formam as filas, as pessoas não estão procurando apenas por álcool gel, mas também por máscaras descartáveis e também não temos mais estes itens, nossa maior dificuldade é a matéria prima que vem da china", afirma um proprietário de empresa local. O jornal ainda informa que antes o item podia ser encontrado por R$ 10,00 o litro, “atualmente o item está custando em média R$20,00 por litro”.

Matéria da Folha de S. Paulo afirma que supermercados em São Paulo, onde estão a maioria dos casos de coronavírus, “alguns estabelecimentos já registram aumento superior a 500%” nas vendas de álcool em gel. Tem comércios que já venderam mais de 5 mil produtos nos dez primeiros dias de março, informa o artigo.

Veja postagem do jornalista William De Lucca sobre o caso:

Fila gigantesca em uma loja de cosméticos aqui na rua São Bento que tinha acabado de receber um carregamento de álcool gel. O estoque acabou em minutos. pic.twitter.com/dPoSwSpJqr — William De Lucca (@delucca) March 17, 2020

Vídeo de fila em comércio de Rodônia: