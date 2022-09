Em Porto Alegra, Lula chama de 'vergonha nacional' dados sobre alfabetização de crianças

Apoie o 247

Lula - Durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (16/09), em Porto Alegre (RS), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse os dados recém divulgados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Brasil, que apontam para uma redução do aprendizado em todos os níveis, são uma “vergonha nacional”.

Segundo o ex-presidente, só o investimento na educação pode transformar o Brasil competitivo internacionalmente e desenvolvido do ponto de vista cultural, científico e tecnológico. Ele também comparou o nível de seus ministros no Ministério da Educação com os escolhidos por Jair Bolsonaro.

“Não existe na história da humanidade nenhum país que evoluiu sem antes ter investido na educação, e o que aconteceu com o Ideb é uma vergonha nacional, e vocês sabem a qualidade dos ministros da educação que eu tive e a qualidade dos ministros da educação que ele teve”, declarou.

Desde o início da gestão Bolsonaro, o MEC sempre esteve envolvido em escândalos. Em um dos casos mais emblemáticos, o ex-ministro Milton Ribeiro chegou a ser preso, acusado de favorecer pastores na liberação de recursos da pasta, que cobravam propina em ouro para repassar verbas para prefeituras.

Lula recordou que, em sua época, o MEC era o maior comprador de livros do mundo. Ele afirmou ainda ter orgulho de ter tido nomes como Tarso Genro, Cristóvão Buarque e Fernando Haddad como ministros na sua gestão. “Nós distribuíamos 16 milhões de livros didáticos para o ensino médio, uma demonstração de que a gente tinha respeito não apenas pelas crianças, mas pelo futuro desse país, coisa que se perdeu”, completou.

Questionado por um dos jornalistas sobre como faria para solucionar o problema de alfabetização, revelado pela divulgação do Ideb, Lula explicou que uma das revoluções que colocou em marcha na educação foi a criação, em 2005, da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Antes, uma amostragem era realizada com 400 mil crianças. O Governo Lula resolveu avaliar todos os estudantes do Brasil.

O ex-presidente lembrou ainda que seu governo aumentou o ensino fundamental para nove anos, além de ter criado o piso salarial dos professores, “que melhorou quase todas as condições nas escolas, mesmo sabendo que o ensino fundamental está muito mais à disposição do estado e município do que subordinado ao governo federal”.

Outro ponto abordado por Lula foi a melhoria imediata da merenda escolar, coisa que ele já fez no passado. Atualmente, o governo federal resolveu ignorar a inflação e repassar menos de R$ 1 por aluno para alimentação.

“É uma vergonha esse valor repassado. Eu me disponho a ir com o presidente da República, com o ministro da fazenda, com o filho dele e com meus netos numa escola, para ver o que dá para comer com um real, para ver o que a molecada está comendo na escola hoje, porque eu tenho certeza absoluta que se o presidente visse o que a molecada está comendo ele iria sentir vergonha de passar tanto tempo sem reajustar a merenda escolar. Aliás, ele poderia passar vergonha vendo que não reajustando o salário mínimo as pessoas já estão comendo menos e vivendo pior”, completou.

