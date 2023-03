Em primeira reunião com militares depois do 8 de janeiro, Lula ouve sugestões da categoria

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nesta quarta-feira (15) um almoço com o comando da Marinha e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Foi a primeira solenidade com os militares desde o dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF).

De acordo com o jornal O Globo, foram apresentados os projetos estratégicos da força, como o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o Programa de Submarinos (PROSUB).

Militares informaram que haverá conversas sobre as fases do desenvolvimento do futuro submarino com propulsão nuclear e "perspectivas referentes à abrangência da parceria estratégica Brasil-França na área de Defesa".

Os militares também pretendem tratar de questões orçamentárias da pasta da Defesa .

