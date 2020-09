Em pronunciamento à nação, presidente do TSE anuncia início da campanha eleitoral de 2020

Sputnik - Barroso pediu ao eleitor para que "não abra mão da sua chance de fazer a diferença". O ministro aproveitou a ocasião para alertar o eleitor sobre os cuidados com dois "vírus": o da pandemia e o das fake news.

"Há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação", disse Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o presidente do TSE, a pandemia demanda cuidados especiais na campanha para a proteção de eleitores e de candidatos. Com base na informação colhida com especialistas, o TSE recomendou distanciamento social durante toda a campanha.

"A principal forma de transmissão da doença ocorre quando uma pessoa fala ou respira próxima da outra. Por essa razão, as recomendações mais importantes são: evitar aglomerações, manter distância mínima de um metro das outras pessoas e sempre utilizar máscara. Além disso, reuniões devem ser feitas em lugares abertos e deve-se evitar a distribuição de impressos. Sempre que possível, lave as mãos ou utilize álcool gel, após ter contato com alguém ou com algum objeto. Com esses cuidados fica minimizado o risco de contaminação", disse Barroso.

Segundo o TSE, 148 milhões de eleitores estão habilitados a votar para prefeitos e vereadores em mais de cinco mil e quinhentas cidades em todo o país.