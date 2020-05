Em pronunciamento de despedida, Teich não cita a palavra cloroquina, motivo de sua saída

Razão de atrito com Bolsonaro, o tema não foi mencionado ao longo de toda a fala de Nelson Teich ao deixar o ministério da Saúde nesta sexta-feira 15. “A vida é cheia de escolhas, e hoje eu escolhi sair”, declarou edit

247 - Em um pronunciamento curto e sem dar os motivos de sua saída do Ministério da Saúde, Nelson Teich se despediu nesta sexta-feira 15 sem sequer citar a palavra “cloroquina”, motivo de seu atrito com Jair Bolsonaro. Ele destacou mais de uma vez o apoio dado pela pasta a estados e municípios e agradeceu a Bolsonaro pela oportunidade e à equipe pelo apoio durante sua permanência no cargo, onde ficou menos de um mês.

“A vida é cheia de escolhas, e hoje eu escolhi sair. Não é uma coisa simples estar num ministério como esse durante um período difícil”, iniciou Teich. “Agradeço ao time que sempre esteve ao meu lado”, completou. Ele reforçou que aceitou o cargo porque achou que “poderia ajudar o Brasil”.

O agora ex-ministro informou que deixa pronto um plano estratégico para auxiliar secretários estaduais e governadores no combate à crise e também um “programa de testagens, pronto para ser implementado, importante para entender a situação da Covid no Brasil e também para definir estratégias e ações”.

Ele lembrou que enquanto o Brasil enfrenta uma pandemia, o sistema de saúde também tem que lidar com pacientes afetados por outra doenças. Teich elogiou o sistema público de saúde e disse ser formado graças a ele, apesar de nunca ter atuado antes.

“Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. Habilitação de leitos foram quase 4 mil, recursos humanos, respiradores. E isso acontece em meio a um momento de grande crise mundial. É uma luta diária e intensa para que a gente consiga auxiliar estados e municípios a passarem por isso. A gente está falando dos pacientes e das pessoas”, afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.