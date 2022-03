Em protesto, Sydney Possuelo devolve medalha de mérito indigenista após condecoração de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O sertanista Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai e com atuação reconhecida no Brasil e no exterior, vai devolver nesta quinta-feira a comenda do mérito indigenista após saber que Bolsonaro também recebeu a medalha, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

A medalha será entregue ao Ministério da Justiça, Anderson Torres, que condecorou a si mesmo e ao presidente Jair Bolsonaro com a mesma comenda nesta quarta-feira (16).

O gesto de Possuelo é um protesto não só contra a condecoração de Bolsonaro, mas como à política adotada pelo governo Bolsonaro em relação aos indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Entendo, senhor ministro, que a concessão do mérito indigenista ao senhor Jair Bolsonaro é um flagrante, descomunal, ostensiva contradição em relação a tudo que vivi e a todas as convicções cultivadas por homens de estatura dos irmãos Villas Boas", escreveu em carta endereçada ao ministro da Justiça."Devolvo ao governo brasileiro, por seu intermédio, a honraria que, no meu juízo de valores, perdeu toda a razão pela qual, em 1972, foi criada pelo presidente da República”, completou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE