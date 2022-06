Em quatro anos, Lula ganha terreno entre eleitores que cursaram ensino superior, aponta Datafolha

No cenário de primeiro turno, Lula passou de 25% há quatro anos para 40% no eleitorado com ensino superior edit

247 - A preferência pelo ex-presidente Lula em eleições tem registrado crescimento em um setor em que o petista geralmente teve dificuldade de conquistar votos: os brasileiros com ensino superior completo e incompleto. Hoje, segundo o Datafolha, Lula tem 53% dos votos desse segmento, bem acima dos 37% registrados em 2018. Os números levam em consideração um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, que marca 36% no segmento, ante 42% na última campanha.

No cenário de primeiro turno, Lula passou de 25% há quatro anos para 40% no eleitorado com ensino superior. O ex-presidente também registrou 18 pontos a mais entre eleitores da região Sul do País.

Os eleitores que chegaram à universidade representam 22% dos entrevistados pelo Datafolha. Em comparação, evangélicos representam 27% do eleitorado pesquisado. (Com informações do jornal O Globo).

