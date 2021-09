Em rara manifestação sobre o Brasil, secretário-geral da ONU pede defesa da democracia e diálogo

O apelo vem após as manifestações do 7 de setembro, marcadas pelas ameaças golpistas de Jair Bolsonaro edit

247 - Em uma rara manifestação sobre a situação interna do Brasil, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou a importância da defesa da democracia e pediu "diálogo" entre as partes. O apelo vem após as manifestações do 7 de setembro, marcadas pelas ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

"O secretário-geral está acompanhando de perto a situação no Brasil e observa que as mobilizações sociais realizadas no Dia da Independência aconteceram de forma pacífica", disse o gabinete do secretário-geral, por meio de um comunicado, informa o jornalista Jamil Chade, no UOL.

"Ele (secretário-geral) reitera a importância de defender o estado de direito para enfrentar os desafios atuais do país e apela a todos os principais atores políticos para que resolvam as diferenças através do diálogo", completou.

O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos havia emitido um comunicado alertando sobre os ataques de Bolsonaro ao STF. O chefe do governo brasileiro deve comparecer presencialmente à 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, entre 21 e 27 de setembro.

