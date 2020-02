Em rebelião contra governo, senadores se recusam a compor comissão da reforma tributária

Na volta das atividades do Congresso Nacional, nesta terça-feira (4), senadores manifestaram sua insatisfação contra o governo na questão da reforma tributária, anunciada como prioridade para 2020 edit

247 - Líderes do Senado se recusam a dar andamento à tramitação da reforma tributária. Eles se mostram insatisfeitos com o governo que ainda não deixou claro sobre a matéria qual é a sua proposta e se disponha a negociar com a Casa.

Os senadores estão descartando uma votação no primeiro semestre.

O anúncio de uma comissão mista para discutir a proposta só aumentou a insatisfação dos senadores, que se sentiram desprestigiados na articulação feita pelos presidentes do Senado e da Câmara com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Reportagem de O Estado de S.Paulo aponta que a comissão mista do Congresso ainda não foi instalada e nem sequer teve os integrantes indicados.