Em recado a Bolsonaro, Maia diz ele não precisa se preocupar com impeachment

247 - Em um recado a Jair Bolsonaro, que está com a proposta do fundo eleitoral na mesa para sanção, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta sexta-feira (20), que ele não precisa se preocupar com impeachmet.

"O presidente da República pode vetar ou sancionar a sua própria proposta [para o fundo eleitoral, de R$ 2 bilhões]. Ele não precisa se preocupar com nada disso [impeachment]", disse Maia, em entrevista ao blog da jornalista Natuza Nery, do G1.

A declaração de Maia é uma resposta à declaração de Bolsonaro que disse o "Congresso pode entender que eu, ao vetar [o fundo], atentei contra este dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí?". Com isso, Bolsonaro tenta justificar o seu novo recuo sobre o tema, já que disse esta semana que vetaria o fundo eleitoral para prejudicar o PT e o PSL.

O discurso contraditório é para camuflar o fato de que a proposta de destinar R$ 2 bilhões para bancar as eleições de 2020 saiu do próprio governo.

A própria equipe do governo advertiu Bolsonaro que o possível veto seria um erro político, daí surgiu a justificativa do impeachment, o que só agravou a relação com o Legislativo.

"Líderes partidários dizem que o presidente tenta 'jogar para a plateia' levantando uma hipótese de impedimento jamais cogitada. Maia, então, decidiu rebater publicamente esse tipo de discurso", destaca a colunista.