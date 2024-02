Em rede nacional, ministra Nísia Trindade alerta: 'é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue'

Apoie o 247

247 - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez nesta terça-feira (6) um pronunciamento em rede nacional, com o objetivo de alertar a população para combater o vírus da dengue. Segundo cálculos da pasta, cerca de 75% dos focos dos mosquitos transmissores estão dentro das casas. Sobre a vacinação, o ministério disse que a primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil em 20 de janeiro. O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

“Vamos tampar as caixas d’água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito em sua casa e na sua vizinhança”, pediu a ministra.

Os trabalhos do Centro de Operações de Emergência contra a dengue começaram no último final de semana. A titular da pasta ressaltou, ainda, que o Brasil é o primeiro país a incorporar ao sistema público de saúde, o SUS, a vacina contra a doença, e que a pasta pretende aumentar a produção e o acesso ao imunizante. A vacinação se dará de forma progressiva, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante.

Confira a íntegra do pronunciamento da ministra da Saúde:

Várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência devido ao grande aumento dos casos de dengue. O calor recorde e as chuvas acima da média desde o ano passado aumentaram os focos do mosquito transmissor. Essa situação exige ações adicionais do Governo Federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. O Ministério da Saúde está dando total prioridade para essa ação. Ampliamos em R$ 1,5 bilhão o repasse de recursos para estados e municípios. Um Centro de Operações de Emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos no enfrentamento à dengue. É fundamental que os prefeitos e prefeitas intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana, evitando o acúmulo de lixo e de água onde os mosquitos se proliferam. Da mesma forma, é essencial a ação dos governadores, apoiando seus sistemas de saúde. E você, cidadão, cidadã, também tem um papel decisivo nessa prevenção. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa.

Vamos tampar as caixas d’água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito em sua casa e na sua vizinhança. Se você tiver algum sintoma, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares intensas e atrás dos olhos, procure um serviço de saúde. Comece você mesmo a se proteger, bebendo bastante líquido. Após 40 anos de enfrentamento a epidemias de dengue, temos agora uma importante conquista da ciência e da saúde: a vacina. O Brasil é o primeiro país a incorporar ao sistema público de saúde, o SUS, uma vacina para a dengue. A vacinação se dará de forma progressiva, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante. Os critérios para distribuição inicial para um grupo de municípios foram baseados na incidência da doença e definidos pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos nacionais de secretários de saúde de estados e municípios. Dentre o grupo para o qual a vacina foi autorizada, serão imunizadas as crianças entre 10 e 14 anos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde coordenará um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso a vacinas para a dengue. Para prevenir a dengue e cuidar da população, é necessário reforçar a união do Governo Federal com governadores e prefeitos. É fundamental a participação de toda a sociedade. Nenhuma ação isolada será suficiente. Convoco todos e todas para uma mobilização nacional, dos governos e de toda a sociedade, para que juntos enfrentemos os atuais surtos e, em breve, possamos fazer com que a dengue seja uma doença do passado. Obrigada e boa noite.

