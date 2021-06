Em resposta a Lula, Carlos Lupi diz que PDT está aberto ao diálogo, mas sem imposição de nomes

Presidente nacional do PDT reagiu à declaração do ex-presidente Lula, que em visita ao Rio lamentou o distanciamento com a legenda e manifestou o desejo de conversar com Ciro Gomes sobre uma possível aliança ampla para a eleição de 2022 edit

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou nesta segunda-feira (14) que a legenda está aberta ao diálogo com outros partidos de oposição a Jair Bolsonaro, desde que não haja a imposição de nomes para disputas eleitorais.

"Diálogo está aberto a todos os democratas que querem derrotar o profeta da ignorância, sem imposição de nomes", afirmou o dirigente pedetista, segundo o jornal Extra. A fala do pedetista é uma resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lamentou o distanciamento com o PDT e manifestou o desejo de conversar com Ciro Gomes sobre uma possível aliança ampla para a eleição de 2022.

Durante visita ao Rio de Janeiro no último fim de semana, o ex-presidente Lula disse a jornalistas que “jamais” vai tratar o PDT como inimigo. "Em política você sempre trabalha com a tese de que nada é impossível. Se o PDT decide que o Ciro é candidato, é um direito do PDT. Da nossa parte, nós jamais trataremos o PDT como inimigo. O PDT é um adversário eleitoral, e a gente vai disputar da forma mais civilizada possível. Não vamos aceitar nenhuma provocação. Não vamos ter nenhuma agressão. E eu continuo dizendo que apesar das críticas, eu tenho respeito e admiração pelo Ciro Gomes", afirmou Lula.

