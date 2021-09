Em reunião com Bolsonaro, líderes evangélicos defendem André Mendonça para o STF

Ex-ministro do governo, André Mendonça busca ajuda para destravar sua indicação ao Supremo Tribunal Federal no Senado edit

Metrópoles - Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde desta quarta-feira (15/9), líderes evangélicos afirmaram que o chefe do Executivo mantém a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante o encontro, que durou pouco mais de uma hora e meia e contou com a presença do próprio Mendonça, os religiosos pediram empenho do governo para aprovar a indicação no Senado.

“O presidente da República teve uma reunião com líderes evangélicos para reafirmar que o candidato dele é André Mendonça; que não tem nenhuma segunda opção – é o André. Se alguém pensa que desestabilizando o André vai conseguir um outro nome, ele [Bolsonaro] tem um compromisso assumido antes de ser presidente”, disse o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presente na reunião desta tarde.

