Em reunião com ministros, Bolsonaro sugeriu armar população contra governadores, diz colunista

Revista Fórum - Nesta quinta-feira (14), em reunião com empresários e ministros, o presidente Jair Bolsonaro falou que há uma “guerra” em curso e incitou o setor empresarial a “jogar pesado” contra os governadores por conta das medidas de isolamento que vêm sendo impostas pelos mandatários estaduais.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, da revista Época, em reunião com ministros realizada no dia 22 de abril, o presidente teria sugerido armar a população contra os chefes do Executivo dos estados. “É muito fácil uma ditadura no Brasil”, teria afirmado o capitão da reserva ao falar sobre armar a população contra o “autoritarismo” de prefeitos e governadores.

