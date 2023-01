Em reunião, Margareth e Silvio Almeida criam grupo de trabalho interministerial

Apoie o 247

247 — A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, se reuniram nesta quarta-feira, 11, e acordaram a criação de um grupo de trabalho interministerial para debater temas comuns das duas pastas.

“A cultura é essa ferramenta de sensibilização, que faz com que as pessoas reconheçam a sua humanidade. Esse grupo de trabalho interministerial que vamos criar vai justamente no viés de sensibilizar, de trazer as pessoas a entenderem que os direitos humanos são uma conquista verdadeira. O Brasil precisa muito dessa consciência”, disse a ministra Margareth.

“Nós entendemos que a relação entre direitos humanos e cultura é uma relação inextricável, que não pode deixar de ser feita, principalmente num momento de tanta turbulência”, completou o ministro Silvio Almeida.

Não há informações sobre tempo de funcionamento e integrantes do grupo, mas entre os projetos está a criação de memoriais sobre democracia e direitos humanos.

