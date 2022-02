Em reunião ‘positiva’, partidos avançam em diálogo por federação, mas impasse em SP continua

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A reunião desta quinta-feira (10) entre PT, PSB, PCdoB e PV sobre a formação de uma federação partidária e eleições nacionais “foi muito positiva”, segundo o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). O parlamentar afirmou no Twitter que “os pontos convergentes foram muitos e as divergências, em menor número”. O próximo passo, acrescentou, é os participantes do encontro consultarem seus próprios partidos e realizarem “reuniões bilaterais sobre os apoios regionais”.

Participaram da reunião, na sede do PSB em Brasília, os presidentes nacionais das agremiações: Carlos Siqueira (PSB), Gleisi Hoffmann (PT), Luciana Santos (PCdoB) e José Luiz Penna (PV). Também estiveram os deputados Renildo Calheiros (PCdoB-PE), José Guimarães (PT-CE), Alessandro Molon (PSB-RJ), o ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB).

França, que o PSB quer lançar como candidato ao governo de São Paulo, e Fernando Haddad, nome do PT para o mesmo posto, são pivôs do principal impasse entre os principais partidos da possível federação.

Segundo Carlos Siqueira, haverá uma reunião de dirigentes dos partidos nesta sexta-feira (11), na qual será feita uma avaliação de possível candidatura unificada ao governo do Rio Grande do Sul. PT e PSB têm seus pré-candidatos, que são Edegar Pretto e Beto Albuquerque, respectivamente.

De acordo com o presidente socialista, a próxima reunião “provavelmente será deliberativa”. Esse novo encontro pode ser realizado em cerca de dez dias. Ele sinalizou que seu partido não está fechado a concessões. “Temos que lutar por aquilo que estamos propondo e esperar compreensão, mas também ter abertura de recuar quando o recuo for necessário”, disse, de acordo com o G1.

A decisão do Supremo Tribunal Federal de fixar a data-limite para oficializar as federações em 31 de maio aliviou o clima de urgência que pairava sobre os partidos. Antes, em decisão liminar, o ministro Luís Roberto Barroso havia determinado a data de 2 de abril, seis meses antes das eleições, o que era considerado um prazo inviável, já que o instituto das federações é uma novidade.

Para o presidente do PSB, a concretização da federação deve ser feita “o mais rapidamente possível”. No entanto, ressalvou, ainda de acordo com o G1: “Quem vai determinar esse ‘rapidamente’ é a evolução dos acordos que possam se processar no âmbito das nossas reuniões, do nosso debate”.

