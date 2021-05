Em reunião virtual com Cármen Lúcia, grupo Prerrogativas presta solidariedade por ataques ao STF

247 - O grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados, realizou, nesta quinta-feira (6), uma reunião virtual com a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia para prestar solidariedade e condenar os ataques que a Corte vem sofrendo em função de decisões recentes.

No encontro, os representantes do grupo parabenizaram a coragem da magistrada em casos recentes, como no julgamento que resultou na suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos casos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o grupo Prerrogativas já se encontrou com todos os ministros do STF, exceto Edson Fachin, que deve ser contatado em breve.

Participaram do encontro virtual os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), Alberto Toron, Manoel Caetano, Gabriela Araújo, Fabiano Silva dos Santos, Gisele Cittadino, Carol Proner, Alessandra Camaranno, Mauro Menezes, Kenarik Boujikian, Marco Aurélio de Carvalho, Bruno Salles, José Eduardo Cardozo, Lenio Streck , Roberto Tardelli, Luiz Carlos Rocha e Dora Cavalcanti. ​

