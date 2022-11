Em Sergipe, bolsonarismo tenta tirar do PT uma vaga na Câmara

O candidato Delegado André David, aliado do ex-deputado André Moura, briga judicialmente pela vaga do deputado reeleito João Daniel edit

247 - Uma mudança correlação de forças que emergiu das urnas em Sergipe pode interferir na base de apoio ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por um lado Lula teve em 67,2% dos votos contra 32,8% de Bolsonaro, cravando uma vitória esmagadora do Petista. Por outro ladro a bancada de deputados federais sergipanos é majoritariamente bolsonarista: Yandra de André Moura (União), Icaro de Valmir (PL), Fabio Reis (PSD), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Rodrigo Valadares (União), Thiago de Joaldo (PP) Delegada Katarina (PSD) e João Daniel (PT). Dentre os deputados eleitos, apenas João Daniel é de esquerda.

Apesar da já desigual distribuição das cadeiras na câmara, o bolsonarismo busca no tapetão mais uma vaga. Isso porque o candidato Delegado André David, também aliado do ex-deputado André Moura, briga judicialmente pela 8ª vaga. Ele teve a menor votação, com apenas 31.597 votos, mas busca uma vaga na justiça contra o deputado do PT, João Daniel. Ocorre que o petista teve 68.969 votos, mais que o dobro se comparado ao Delegado. O aliado de Bolsonaro segue a mesma linha de não aceitar o resultado nas urnas e recorre ao tapetão para reforçar a bancada da bala no congresso.

Em linhas gerais, os dois partidos conquistaram votos suficientes para uma vaga cada. Somando-se os votos de João Daniel (cerca de 70 mil) e seus companheiros, incluindo Eliane Aquino que teve mais de 66 mil votos, o Partido dos Trabalhadores teria direito a uma vaga em virtude dos mais de 155 mil votos conquistados. O Republicanos, Partido do Delegado, também teria direito a uma vaga.

Pelo fato de Eliane Aquino (PT) não ter se desincompatibilizado dos Conselhos estaduais, os votos da candidata petista estão sub judice. E caso não sejam contabilizados os votos de Eliane Aquino, o Partido dos Trabalhadores perderia uma quantidade considerável de votos, custando a vaga para a Câmara Federal. Nesta situação hipotética, o Republicanos passaria a ter direito a duas vagas e André David, assumiria por ter sido o segundo colocado em seu agrupamento, ainda que o povo tenha votado em peso nos candidatos do Partido dos Trabalhadores.

Dado o cenário, a disputa entre João e André ganha uma relevância nacional com o apelo para que seja observada a soberania do voto popular.

Segundo matéria recente produzida pelo portal de notícias Expressão Sergipana, “ao longo da sua atuação como delegado, acumula inúmeras operações sangrentas”. Ainda segundo a matéria, o candidato responderia a “vários os processos por abuso de poder na Corregedoria da Polícia Civil de Sergipe, camuflados por uma falsa sensação de atuação firme contra a criminalidade”.

Em matéria publicada antes das eleições, no site JL Política, o jornalista sergipano Jozailto Lima o descreve como um policial “linha dura”, um “bolsonarista clássico”. Na referida entrevista, “numa linguagem mais para a policial do que para a política”, segundo observou o jornalista André afirma que “Proponho-me a ser um deputado federal em nome de um projeto de enfrentamento dos problemas do Brasil com a mesma coragem que tenho enfrentado os criminosos em Sergipe”.

O outro nome na disputa, João Daniel, é ligado à agricultura e há décadas mora no mesmo local, assentamento rural da reforma agrária no interior de Sergipe. Tem um histórico em defesa da terra, da economia solidária, da agroecologia e dos trabalhadores. Nos dois mandatos de deputado o petista foi o parlamentar que mais apresentou projetos ligadas aos direitos dos trabalhadores e distribuição mais justa da renda.

Reconhecendo o seu trabalho, o mais recente levantamento do DIAP apontou João Daniel como o único deputado federal sergipano a ter votado em 100% dos projetos que beneficiam os trabalhadores. E não há expectativa que outro nome entre os eleitos possa representar tão bem os interesses dos trabalhadores.

(Com informações de Lucas Santos de Matos)





