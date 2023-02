Em Sinop (MT), onde dupla armada matou sete pessoas por um jogo de sinuca, Bolsonaro teve 77% dos votos no 2º turno

Apoie o 247

Por Laís Gouveia, 247 - A cidade de Sinop, localizada no noroeste da região Centro-Oeste do Brasil, é um dos assuntos mais comentados após ser palco de uma brutalidade que chocou o país, envolvendo uma dupla de bolsonaristas irritada após perder uma partida de sinuca. Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro promoveram uma chacina no local, matando sete pessoas, incluindo uma criança.

A cidade, que iniciou seu processo de urbanização em 1972 e conta com 148 960 habitantes, tem como a pecuária sua principal fonte, inclusive, o nome do município, Sinop, é uma sigla para “Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná”, nome da empresa responsável pela colonização do norte de Mato Grosso.

No local, o bolsonarismo é forte e o resultado das eleições comprovam a influência da extrema-direita no local. Como informou o portal UOL logo após o resultado do segundo turno:

Considerando somente os votos na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 76,95% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas na disputa pela Presidência da República nas Eleições 2022.

Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, que matou sete pessoas em uma chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23). Ele estava foragido desde terça-feira (21), quando ocorreu o crime. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (22).

