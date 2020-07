Em sua live, Bolsonaro diz que indica novo ministro da Educação nesta sexta

O nome do novo ministro da Educação deve sair nesta sexta-feira, disse Bolsonaro em sua live semanal. O país está quase um mês sem ministro da Educação, desde a saída de Weintraub em 18 de junho. No próximo dia 15, o país Brasil completará dois meses sem ministro da Saúde edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou em sua live semanal das quintas-feiras, sozinho, que espera indicar o novo ministro da Educação nesta sexta-feira (10) e afirmou ter conversado com "cinco ou seis nomes". Bolsonaro afirmou estar buscando um nome que "promova o diálogo" e que "não pode botar as pessoas por pressão". Por conta de seu anúncio de estar com coronavírus, Bolsonaro não contou na live com a participação habitual de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e de integrantes do governo.

O cargo está vago desde o último dia 30, quando Carlos Alberto Decotelli pediu demissão após serem apontadas inconsistências em seu currículo. A nomeação de Decotelli foi revogada antes de ele tomar posse e, portanto, o último ministro efetivo é Abraham Weintraub, que deixou o governo em 18 de junho. O país está também sem ministro da Saúde, desde 15 de maio.

Desde então, o cargo vem sendo ocupado interinamente pelo secretário-executivo, Antônio Paulo Vogel. O presidente chegou a definir o nome de Renato Feder, secretário da Educação do Paraná, para o posto. No entanto, Feder acabou recusando o convite depois de sofrer pressão de parte dos aliados do governo pela proximidade com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

