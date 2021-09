Em tom messiânico, Bolsonaro diz que foi colocado por Deus na Presidência e que só ele pode tirá-lo

"Quem me colocou aqui foi Deus e somente ele me tira daqui", disse Jair Bolsonaro a apoiadores. Ainda segundo ele, uma das coisas que mais o conforta "é saber que naquela minha cadeira lá em Brasília não está sentado um comunista" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Eduardo Simões, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que foi colocado na Presidência da República por Deus e que somente Deus o tirará do posto.

"Quem me colocou aqui foi Deus e somente ele me tira daqui", disse o presidente durante lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio Urucuia, em Minas Gerais. Ao fazer a afirmação de que foi uma escolha divina, o presidente foi ovacionado pela plateia aos gritos de mito.

Bolsonaro também afirmou que não é fácil ser presidente da República e que, embora se enxergue como "um soldado na frente de batalha", lamenta o que, segundo ele, sofrem sua família, seus amigos e seus auxiliares.

PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, o presidente comemorou o fato de um comunista não ocupar a cadeira de presidente.

"Apesar da dificuldade, apesar dos ataques, das calúnias, difamações, entre outras barbaridades vale a pena ser presidente da República", disse.

PUBLICIDADE

"Porque uma das coisas que mais me confortam é saber que naquela minha cadeira lá em Brasília não está sentado um comunista", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE