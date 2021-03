Em três meses, mais de 1 milhão de famílias solicitaram Bolsa Família e ainda aguardam benefício

O aumento no número de solicitantes ocorre em razão do caos sanitário, do desemprego e da demora na concessão do auxílio emergencial. 2.146.278 famílias aguardavam a concessão do Bolsa Família ao redor do Brasil em dezembro, mais de 1 milhão a mais que em setembro edit

247 - 2.146.278 famílias aguardavam a concessão do Bolsa Família ao redor do Brasil em dezembro, apontam dados do Grupo de Trabalho Vigilância Socioassistencial Nordeste/Comitê Técnico Assistência Social no Consorcio Nordeste, com base em informações do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) e do sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (Cecad).

Grande parte das famílias se concentram em São Paulo (426.910), seguido por Minas Gerais (198.182) e Rio de Janeiro (183.674).

Em setembro, segundo dados da Folha de S.Paulo, 999.673 famílias aguardavam o benefício. Ou seja, em três meses a fila de espera aumentou em mais de 1 milhão.

Em fevereiro deste ano, 14.264.964 se beneficiaram do programa, com recebimento médio de R$ 186.83. Desde abril de 2020, quando a pandemia começou a afetar o país de vez, o patamar dos 14 milhões vem sendo mantido.

O caos sanitário que vem sendo atravessado pelo país, o consequente desemprego e a demora na concessão do auxílio emergencial somente devem atuar para aumentar a fila.

Mais dados constam no G1.

