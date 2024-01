Em última coletiva sob comando da Justiça, Dino reforça criação do Conselho Nacional das Polícias e destaca feitos de sua gestão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse em sua última coletiva ainda sob comando do ministério, nesta terça-feira (23), que sugeriu ao governo federal a criação de um Conselho Nacional das Polícias.



Ao fazer um balanço de sua gestão na segurança pública, ele afirmou que também enviou à Casa Civil uma proposta para implementação da Política Nacional de Segurança Pública, uma das suas últimas contribuições ainda como responsável pela pasta. No dia 1° de fevereiro, Ricardo Lewandowski tomará posse do ministério, enquanto no dia 22, Dino inicia em seu cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



Sobre a recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) para o uso de câmeras corporais pelas polícias em todo o país, ele ressaltou que a utilização dos equipamentos é uma ferramenta de "proteção dos bons policiais", mas que não será assinada por ele, como informado pelo Brasil de Fato .



Em relação à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista da parlamentar, Anderson Gomes, Dino destacou o trabalho da Polícia Federal, mas ponderou que não há um prazo definido para a conclusão da investigação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: