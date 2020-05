“Em uma década, o Brasil passou do sonho à distopia”, diz pesquisador da Sciences Po

247 - O cientista político Gaspard Estrada, diretor do Observatório político da América Latina e do Caribe (Opalc) da universidade parisiense Sciences Po, lembrou da época de ascensão do Brasil durante os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Estrada afirmou que “em uma década, o Brasil passou do sonho à distopia”. Para ele, o governo de Jair Bolsonaro não está dando conta dos eventos e “parece estar mais preocupado com sua sobrevivência que com a de seus cidadãos”.

Segundo o pesquisador, “é chocante lembrar” que dez anos antes, durante o final do mandato de Lula, o País “parecia viver um sonho: a economia funcionava à todo vapor, a pobreza diminuia, assim como as desigualdades”; e lembra que o Brasil era considerado o “campeão dos emergentes” e se desenvolvia no sentido de “ocupar um papel central nos negócios do mundo”.

“O sonho virou pesadelo”, ressaltou. “Bolsonaro estimula a violência na rua e nas redes sociais, adotando a estratégia de negação da pandemia e incitando sua base a se radicalizar contra os que não concordam com sua opinião”, disse.

Leia a entrevista na íntegra no Le Monde.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.