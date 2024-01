Em uma semana, concurso unificado registrou um milhão de inscritos

Apoie o 247

Por Priscila Mazenotti, repórter da Rádio Nacional - Em pouco mais de uma semana, o Concurso Público Nacional Unificado já registrou mais de um milhão de inscritos. A meta foi alcançada nessa sexta-feira (26), segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro e custam R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os de nível superior. Ao todo, serão 6,6 mil vagas divididas em oito blocos temáticos. >>> LEIA TAMBÉM: Governo Lula espera realizar um novo Concurso Unificado em 2026, diz Esther Dweck

Arte Enem dos Concursos. Blocos Temáticos. (Photo: Arte/EBC)

Uma inscrição vale para uma vaga em mais de um órgão, desde que seja dentro do mesmo bloco temático. No momento da inscrição, o candidato deve classificar a vaga de interesse por ordem de preferência.

A chamada será feita com base na nota das provas, em um sistema semelhante ao do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Até por isso, o concurso tem sido chamado de Enem dos Concursos.

Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 22 mil, dependendo da carreira escolhida. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio. As inscrições podem ser feitas na plataforma Gov.br.

Arte Enem dos Concursos. Inscrições, taxa, escolhas das vagas. (Photo: Arte/EBC)

