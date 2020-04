Em vez de cuidar da pandemia, Bolsonaro cuida de promover a cloroquina

"O médico David Uip tomou, ou não, hidroxicloroquina para se curar?", escreveu Jair Bolsonaro no Twitter ao fazer apelo para o uso do medicamento contra o coronavírus. O remédio não tem comprovação científica edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a fazer apelo para o uso do remédio hidroxicloroquina para tratamento contra o coronavírus. O medicamento não tem comprovação científica e ainda está sendo testado. "O médico David Uip tomou, ou não, HIDROXICLOROQUINA para se curar?", escreveu o ocupante do Planalto no Twitter.

Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo, David Uip é médico particular do prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB).

O infectologista David Uip ficou em isolamento domiciliar durante 14 dias e retornou às atividades presenciais nesta segunda-feira (6) no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo.

"Eu agradeço a Deus por estar aqui vivo, segundo a minha família, especialmente a Tereza, meus filhos, netos e genro pela solidariedade. O senhor [Doria] que não deixou de me ligar um dia, não para me pedir coisas, mas saber como o amigo estava", afirmou.

- O médico David Uip tomou, ou não, HIDROXICLOROQUINA para se curar? pic.twitter.com/RsfNKAv6qM — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 7, 2020

