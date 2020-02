Em vídeo, artistas defendem repórter da Folha ofendida por Bolsonaro

Numa ação que revela a amplitude do repúdio contra o comportamento misógino e antidemocrático de Jair Bolsonaro, que ofendeu com insinuações sexuais a repórter da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello, artistas gravaram vídeo pronunciando-se por respeito às mulheres edit

247 - O grupo 342 Artes, criado pela produtora Paula Lavigne, publicou vídeo com a participação de artistas, influenciadoras e outras mulheres do setor cultural repudiando a fala de Jair Bolsonaro em que insulta a jornalista Patrícia Campos Mello.

As atrizes Cláudia Abreu, Alinne Moraes, Julia Lemmertz, Débora Nascimento e Sophie Charlotte, as apresentadoras Fernanda Lima e Astrid Fontenelle e a cantora Zélia Duncan estão entre as que aparecem na gravação, informa a Folha de S.Paulo.