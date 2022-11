Em vídeo, empresária evangélica diz que não vai orar por “crentes esquerdistas”

Apoie o 247

247 - A empresária evangélica Michelly Bezerra, de Sorocaba (SP), gravou um vídeo em que pede para fiéis “esquerdistas” não a procurarem para pedir orações. Após o caso viralizar nas redes sociais, a líder religiosa excluiu a publicação. As informações são do portal Metrópoles.

“Por favor, não me procurem mais para pedir oração para crianças que estão na UTI, crianças de seus amigos, primos, que estão correndo risco de vida”, disse.

Nas imagens, Michelly acusa o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de apoiar o aborto e a legalização das drogas. As informações são falsas e já foram desmentidas pela campanha do político e por veículos de comunicação. No vídeo, obtido pelo portal G1 , Michelly afirma que o recado é para “crentes esquerdistas”.

