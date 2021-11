Em vídeo, PM aparece armado após atirar em homem durante briga em bar

O sargento Erisson Nery afirma que o homem contra quem disparou havia molestado uma de suas esposas. Nery vive um trisal com a também sargento da PM, Alda Nery, e a administradora Darlene Oliveira edit

247 - Viralizou nas redes sociais neste domingo (28) um vídeo em que o o sargento da Polícia Militar do Acre Erisson Nery aparece armado após atirar contra um jovem durante uma confusão em um bar de Epitaciolândia, no interior do estado.

O sargento estava no local para assistir o jogo entre Palmeiras e Flamengo pela final da Libertadores, de acordo com material publicado por ele horas antes em rede social. O PM estava ao lado de duas mulheres.

Ele já ficou conhecido nas redes sociais por ter assumido um trisal com a mulher, também sargento da PM, Alda Nery, e a administradora Darlene Oliveira.

Nas imagens o sargento, visivelmente embriagado, aparece segurando uma arma e batendo na vítima.

Ao G1, o PM disse que o rapaz em quem atirou havia "molestado" sua esposa. "O cara molestou minha esposa e ela foi tomar satisfação imediatamente. Mas, ele deu um murro na cara da Alda que ela caiu apagada e com a boca cortada. Aí quando eu vi ela daquele jeito, fui atrás do cara. Lá fora entramos em luta corporal e eu atirei nele. Foram dois disparos, todos pegaram nele. Ele está estável e foi transferido para Rio Branco".

Nery contou que Alda foi até a delegacia prestar queixa. "Ele passou a mão nela. O bar tava lotado, mas ela conseguiu identificar e foi tomar satisfação. Não teve nada de dança, dela estar dançando, de estar conversando, não existe nada disso. Ela passou a mão nela e ela foi tomar satisfação e ele deu um soco nela".

Delegada da cidade, Carla Ívane disse que um inquérito foi instaurado. "Tem vídeos e áudios circulando, estamos aguardando o resultado do exame do corpo de delito e foi instaurado um inquérito policial. O sargento Nery não se apresentou e nem foi localizado pela PM. Houve um boletim informativo e seguimos com os prosseguimentos de ouvir testemunhas, abrir inquérito para apurar o que de fato aconteceu".

A vítima foi identificada como Flavio Endres de Jesus Ferreira, de 30 anos. Seu quadro é estável.

