Embaixada do Brasil em Kiev confirma morte de brasileiro em combate na Ucrânia

André Bahi é o primeiro brasileiro a ter a morte oficialmente confirmada no conflito entre Rússia e Ucrânia

247 - O Ministério das Relações Exteriores por meio da Embaixada do Brasil em Kiev confirmou nesta quinta-feira (9) a morte do brasileiro André Hack Bahi, de 43 anos, que combatia ao lado das tropas ucranianas na região do Donbas.

A família de Bahi confirmou a informação da morte. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a irmã do soldado brasileiro informou que ainda tinha esperanças de encontrá-lo vivo.

“Minha irmã, Letícia, recebeu formalmente a confirmação, agora pela manhã, da morte do nosso irmão. Ela está tratando os detalhes com o Itamaraty e me parece que eles vão nos dar apoio. Estão fazendo de tudo, ao que parece’', esclareceu Tatiane Hack Bahi.

Ainda de acordo com a família, o soldado foi morto no último domingo (5).

Natural de Porto Alegre, Bahi faleceu em confronto com tropas russas em Severodonetsk. O soldado brasileiro desembarcou na Ucrânia em 28 de fevereiro, quatro dias depois do início da guerra.

