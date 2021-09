Embaixada dos EUA emite alerta sobre riscos em manifestações de 7 de setembro

Apoie o 247

247 - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu nesta sexta-feira (3) um alerta sobre as manifestações previstas o dia 7 de setembro. O comunicado recomenda "precaução" e que os norte-americanos evitem os locais onde os atos devem ocorrer. A informação é do O Globo.

A embaixada recomenda ainda que a distância é aconselhada uma vez que "até mesmo manifestações que começam pacíficas podem terminar em confronto".

O alerta acontece no mesmo dia que Jair Bolsonaro afirmou que as manifestações bolsonaristas serão um ultimato para "um ou dois", fazendo referência indireta aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso. Ele disse, ainda que apesar de não precisar sair das “quatro linhas da Constituição”, poderá fazer "valer a vontade do povo" caso alguém não a siga.

Ao falar sobre a renovação da Corte por meio de suas indicações, Bolsonaro disse que o país não poderia admitir que "uma ou duas pessoas" usando da força do poder dessem outro rumo para o Brasil.

