Embaixador da China agradece apoio de Maia e Alcolumbre na crise com Eduardo Bolsonaro

247 - O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, agradeceu o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), que rechaçaram os ataques do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) contra a China, acusando o país asiático de esconder informações sobre o coronavírus

"Gostaria de expressar ao senhor o meu agradecimento e apreço sobre a sua posição e as palavras e o mesmo, por intermediário do senhor, à maioria esmagadora dos deputados que estão em defesa do fortalecimento da cooperação com a China", disse o diplomata em sua página nas redes sociais, em referência a Rodrigo Maia.

O embaixador também agradeceu a Alcolumbre e disse que transmitiria essas manifestações ao presidente da China, Xi Jiping.

Por outro lado, a embaixada da China no Brasil afirma que aceita o fim do conflito diplomático somente com uma retratação de Eduardo Bolsonaro.