Embaixador da China no Brasil elogia novo chanceler

Depois de mais de dois anos de tensões entre o Brasil e a China com o chanceler Ernesto Araújo, a relação entre os países tem sido pacífica com a chegada de Carlos França ao comando do Ministério das Relações Exteriores edit

Sputnik - Após poucos dias de atuação do novo chanceler, o embaixador da China no país, Yang Wanming, elogiou o novo ministro no Twitter nesta terça-feira (13).

Queria deixar os meus sinceros parabéns ao Sr. Carlos França, o Chanceler Brasileiro por ter feito tanto trabalho em menos de uma semana, e lhe desejo muito sucesso no futuro. @ItamaratyGovBr https://t.co/hXLsiE1xPV — Yang Wanming (@WanmingYang) April 13, 2021

​França tomou posse há uma semana, no último dia 6 de abril, com um tom muito mais moderado do que o de Ernesto Araújo, que era um dos principais integrantes da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro.

Em reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, na última sexta-feira (9), ele reconheceu a importância do papel da China no cenário mundial.

Na conversa, eles discutiram sobre a importação pelo Brasil de mais insumos chineses para a produção de vacinas contra a Covid-19.

O país ainda precisa de insumos da China para fabricar a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e desenvolvida pela fabricante chinesa de medicamentos Sinovac.

Além disso, a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, especialmente no agronegócio.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.