Embaixador israelense cobra do governo punição a Genoino após falsa acusação de antissemitismo

247 - O embaixador bolsonarista de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, tentou emparedar o governo do presidente Lula ao cobrar uma punição contra o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) José Genoino por conta da defesa do político a um boicote de empresas ligadas ao regime sionista.

“Esperamos uma posição do lado das autoridades contra palavras antissemitas. José Genoíno exagerou. Ele não é integrante do governo, mas faz parte do PT. É importante que alguém do governo se posicione contra essas frases", disse Zonshine ao jornal O Estado de S. Paulo.

Anteriormente, Genoino defendeu em uma live o boicote a empresas ligadas ao regime sionista como forma de pressionar Israel a encerrar sua guerra genocida na Faixa de Gaza, que já matou mais de 25 mil palestinos, principalmente mulheres e crianças. >>> SAIBA MAIS: Tabata Amaral ataca Genoino após falsa acusação de antissemitismo

Ele se referiu a 'boicotar empresas de judeus', o que organizações sionistas pró-guerra, que também atacam o presidente Lula e tentam censurar jornalistas judeus, classificaram como 'antissemtismo'.

No entanto, diversos países e movimentos de direitos humanos e religiosos pediram à comunidade internacional que boicotem os produtos ligados ao regime sionista diante do massacre diário do povo palestino. Apoiadores da causa chegaram a desenvolver um aplicativo, chamado 'No Thanks', para ajudar consumidores a identificar produtos ligados a Israel.

