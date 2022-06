Embarcação de Bruno e Dom ainda não foi encontrada, informa comitê da PF

Apoie o 247

247 - A embarcação utilizada pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips na viagem na região do Vale do Javari na Amazônia não foi encontrada até o momento, informou o comitê de crise comandado pela Polícia Federal do Amazonas responsável pelas buscas.

O avião com os restos mortais de Bruno e Dom chegaram a Brasília no início da noite desta quinta-feira (16). Eles foram assassinados no dia 5. A partir desta sexta-feira (17), os peritos começarão a fazer o exame de DNA no material genético encontrado no meio da floresta.

“Apesar de exaustivas buscas realizadas nesta data no perímetro apontado por Amarildo da Costa Oliveira, vulgo ‘Pelado’”, a embarcação não foi localizada, informa nota do comitê, segundo reportagem da CNN .

O comitê também informa que das amostras coletadas no barco do suspeito [Amarildo], foi obtido um perfil genético completo, de indivíduo do sexo masculino, mas excluiu a possibilidade de ser material de Dom Phillips.

“Confrontando-o com os perfis genéticos de referência dos desaparecidos, o Instituto Nacional de Criminalística excluiu a possibilidade desse vestígio ser proveniente de Dom Phillips”, diz a nota. A possibilidade de serem originadas de Bruno ainda é inconclusiva.

