Embraer anuncia prejuízo de R$ 2,95 bilhões no primeiro semestre de 2020

247 - A Embraer divulgou na manhã desta quarta-feira (5) os resultados financeiros do segundo trimestre do ano, com prejuízo de R$ 1,68 bilhão. O acúmulo nos primeiros seis meses deste ano registrou prejuízo de R$ 2,95 bilhões. No primeiro semestre, o prejuízo líquido foi de 1,28 bilhão. A informação é do portal G1.

A receita líquida da Embraer, ainda no segundo trimestre do 2020, teve queda de 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos seis primeiros meses de 2020, foram entregues somente quatro aeronaves comerciais e 13 executivas, de acordo com a fabricante brasileira.

Também nos primeiros seis meses de 2020, a Embraer entregou nove jatos comerciais e 22 executivos, contra os 37 jatos comerciais e 36 executivos finalizados nos mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa caiu de R$ 8,5 bilhões para R$ 5,7 bilhões em 2020.

As entregas de aeronaves foram impactadas pela "pandemia da Covid-19 que tem afetado o mundo e pela pausa no início do ano para concluir a separação dos negócios de Aviação Comercial para a parceria não concretizada com a Boeing", afirma a empresa.

