Emendas do orçamento secreto pagaram serviço de empresário bolsonarista

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Recursos provenientes do orçamento secreto foram destinados ao custeio de serviços prestados pelo Grupo GSI Serviços Especializados, empresa de segurança privada fundada pelo policial civil, instrutor de tiro e defensor da liberação do uso de armas Carlos Alberto Rodriguez Tabanez. O empresário é apoiador de Jair Bolsonaro

Neste ano, a empresa recebeu R$ 86.774,13 até o dia 18, segundo dados oficiais disponíveis no Portal da Transparência. Os serviços foram prestados entre janeiro e maio de 2021 a partir de licitações vencidas em duas pastas federais: os ministérios do Turismo e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Em 2020, também com as emendas do orçamento secreto, o Grupo GSI recebeu pouco mais de R$ 777 mil em serviços para os ministérios da Saúde, do Turismo e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Somados os empenhos (recursos autorizados no governo) e notas em liquidação, o volume de verbas para a empresa é de R$ 2,6 milhões no ano passado.

PUBLICIDADE

Tabanez é apoiador de Jair Bolsonaro, ex-candidato a deputado federal (pelo Pros, nas eleições de 2018), informa o UOL.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE