Emirados Árabes autorizam extradição de Thiago Brennand; PF avalia algemá-lo pelas mãos e pés

247 - O Itamaraty confirmou, nesta quarta-feira (26), que a embaixada brasileira nos Emirados Árabes recebeu a autorização necessária para que o empresário Thiago Brennand, acusado pelos crimes de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra mulheres no Brasil, seja extraditado. Segundo o G1, a Polícia Federal (PF) avalia trazer Thiago Brennand algemado pelas mãos e pelos pés em função do histórico de violência do empresário.

"A embaixada está para comunicar o Itamaraty sobre essa comunicação do governo dos Emirados Árabes. Ao longo do dia o Itamaraty e os órgãos brasileiros vão ser comunicados para organizar as equipes responsáveis para ir buscá-lo", disse o Itamaraty por meio de um comunicado, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

A equipe que viajará a Abu Dhabi para buscar o empresário será composta por um delegado, dois agentes da Polícia Federal, além de um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu. A expectativa é que ele seja levado diretamente para uma audiência de custódia logo após sua chegada ao Brasil.

Thiago Brennand fugiu para os Emirados Árabes em setembro do ano passado e foi detido pela polícia do país em outubro, após ter o nome incluído na lista de foragidos da Interpol.

Ele pagou fiança e respondia o processo em liberdade. Brennand, contudo, voltou a ser detido no no dia 17 de abril, após sua extradição ter sido autorizada no dia 15, durante a visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez ao país.

