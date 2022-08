Empresa de Nelson Piquet é beneficiada com R$ 6 milhões do governo após aditivo

Apoiador de Bolsonaro, o ex-piloto viu as cifras de sua empresa crescerem após um contrato em 2019, sem licitação, com o Ministério da Agricultura edit

247 - Bolsonarista assumido, o ex-piloto Nelson Piquet vai receber uma bolada do governo Bolsonaro. O motivo é um contrato assinado em 2019, sem licitação, entre Autotrac Comércio e Comunicações (presidida por Piquet) e o Ministério da Agricultura.

Segundo informações do site Metrópoles, o valor contratado inicialmente foi de R$ 3,5 milhões. Em dezembro de 2020, o governo concedeu à empresa de Piquet um termo aditivo que, hoje, faz com que o montante chegue a exatos R$ 6.683.791,80. E as cifras podem aumentar ainda mais: há previsão no contrato para aditivos até 2026.

No contrato, a Autotrac forneceria ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) equipamentos necessários à manutenção do sistema de comunicação de dados e controle das estações meteorológicas.

