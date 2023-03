Empresa russa ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira

O lítio-7 será usado para resfriar os reatores de duas unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto (Angra), no estado do Rio de Janeiro edit

Sputnik - A Fábrica de Concentrados de Químicos Novosibirsk (NZKhK na sigla russa), parte da empresa de combustíveis TVEL (na sigla russa) da Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira Eletronuclear para fornecer mais de 100 kg de hidróxido de lítio-7. Isto foi anunciado em um comunicado à imprensa pela NZHK recebido pela mídia RBC.

O lítio-7 será usado para resfriar os reatores de duas unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto (Angra), no estado do Rio de Janeiro.

As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023.

O isótopo de lítio lítio-7 é utilizado no sistema de resfriamento do reator.

"A Fábrica de Concentrados Químicos de Novosibirsk tem se especializado na produção de vários compostos de lítio há mais de 60 anos", disse Mikhail Metyolkin, diretor da unidade de negócios Químicos Especiais da TVEL.

O complexo da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em construção). Em fevereiro, a Eletronuclear desconectou a Angra 2 do sistema interligado para realizar limpeza no sistema de água de refrigeração do gerador elétrico principal da usina.

